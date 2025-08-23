Main Menu

Bihar Weather Alert: गया, नवादा, औरंगाबाद और कैमूर में भारी वर्षा की चेतावनी, पूरे बिहार में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Aug, 2025 09:04 AM

heavy rainfall alert bihar

बिहार में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के कई इलाकों में Heavy Rainfall Alert जारी किया है। शनिवार को पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 19 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी है।

Bihar Weather Alert:बिहार में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में राज्य के कई इलाकों में Heavy Rainfall Alert जारी किया है। शनिवार को पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 19 जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी है। इनमें से 4 जिलों में Orange Alert (अति भारी वर्षा की संभावना) और 15 जिलों में Yellow Alert (भारी बारिश की चेतावनी) लागू किया गया है।

कैसे बढ़ी बारिश की सक्रियता

पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी से लगातार Moisture-laden Winds बिहार की ओर बढ़ रही हैं। इस वजह से मानसून सक्रिय हो गया है और अगले पांच दिनों तक कई जगहों पर भारी से अति भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों को Weather Advisory का पालन करने और खराब मौसम में गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है।

इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि गया, नवादा, औरंगाबाद और कैमूर में अति भारी वर्षा हो सकती है। इन जिलों के लिए Orange Alert in Bihar जारी किया गया है। स्थानीय प्रशासन को संभावित जलभराव और आपात स्थितियों से निपटने के लिए अलर्ट पर रखा गया है।

15 जिलों में येलो अलर्ट

पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने भोजपुर, बक्सर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, पटना, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई, मुंगेर, बांका, भागलपुर और खगड़िया जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई है। इन इलाकों में 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से Strong Winds और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए Yellow Alert जारी किया है।

पटना का मौसम अपडेट

राजधानी पटना में शुक्रवार की बारिश से मौसम कुछ ठंडा हुआ है। आज शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम स्तर की Rainfall in Patna देखने को मिलेगी। तेज हवाओं और ठनके की संभावना को देखते हुए यहां भी Yellow Alert जारी है।

पूर्णिया का मौसम

पूर्णिया में भी बीते दिन हुई बारिश ने तापमान को एक डिग्री तक गिरा दिया है। शनिवार को अधिकतम पारा 32 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। यहां आसमान में बादल छाए रहेंगे और मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने Purnea Weather Alert जारी किया है।

मानसून अभी भी सामान्य से कमजोर

पिछले 24 घंटे में पटना, आरा, जमुई, सुपौल और औरंगाबाद सहित कई जिलों में तेज बारिश हुई है। हालांकि राहत की बात है कि मानसून अब सक्रिय है, लेकिन पूरे सीजन को देखें तो बिहार में अब तक औसत से 27% कम बारिश दर्ज की गई है। यह आंकड़ा कृषि प्रधान राज्य के लिए चिंता का
विषय है।

