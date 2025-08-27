मानवता शर्मसार! डायन के शक में पति की बेरहमी से हत्या, पत्नी का सिर मुंडवाया...... नवादा में रूह कंपा देने वाली घटना

बिहार के नवादा जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां महिला के डायन होने के शक में ग्रामीणों ने उसके पति को पीट-पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वहीं महिला का सिर मुंडा दिया।

सिर मुंडवाया और फिर जमकर पीटा

मिली जानकारी के अनुसार, घटना जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों को संदेह था कि महिला डायन है। इसी शक के चक्कर में गांव वालों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए महिला के 70 वर्षीय पति को पीट-पीट कर मार डाला। महिला के सिर के सारे बाल मुंडवा कर चूना लगा दिया गया। साथ ही जूते-चप्पल का माला पहनाकर बुरी तरह मारते-पीटते इलाके में घुमाया भी गया। बताया जा रहा है कि आरोपी लोगों द्वारा महिला और उसके पति को आज शमशान घाट के पास जलाने वाले भी थे। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने पीड़ित महिला को इलाज के लिए अस्पताल भेजा और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने साफ किया है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।