पूर्णिया में फर्नीचर कारोबारी को यूं खींच ले गई मौत, भयानक हादसे का CCTV फुटेज आया सामने, ओवरटेक करने के चक्कर में....

Edited By Ramanjot, Updated: 21 Aug, 2025 02:45 PM

death took away furniture businessman in purnia cctv footage of accident

29 सेकंड का जो वीडियो क्लिप सामने आया है, उसमें सेना के वैन को रोड के साइड से गुजरते हुए देखा जा सकता है। वैन के पीछे ही एक और सेना की बड़ी गाड़ी आती है। वहीं बाइक पर सवार तीन युवक इस गाड़ी को ओवरटेक करने लगते हैं। इसी दौरान गाड़ी से ठोकर लगते ही...

Purnia Road Accident: बिहार के पूर्णिया जिले में 19 अगस्त को भयानक हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार फर्नीचर कारोबारी की मौत हो गई। इस हादसे का अब CCTV फुटेज सामने आया है। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि ओवरटेक करने के चक्कर में कारोबारी की जान चली गई। सेना की गाड़ी की ठोकर लगते ही गाड़ी के पहिए के नीचे आ गए। 

ठोकर लगते ही पहिए ने नीचे आई बाइक
जानकारी के अनुसार, घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मटिया चौक के पास की है। 29 सेकंड का जो वीडियो क्लिप सामने आया है, उसमें सेना के वैन को रोड के साइड से गुजरते हुए देखा जा सकता है। वैन के पीछे ही एक और सेना की बड़ी गाड़ी आती है। वहीं बाइक पर सवार तीन युवक इस गाड़ी को ओवरटेक करने लगते हैं। इसी दौरान गाड़ी से ठोकर लगते ही बाइक पहिए ने नीचे आ गई। इस हादसे में फर्नीचर कारोबारी मोहम्मद जावेद(35) की मौके पर ही मौत हो गई। 

ढाई घंटे तक जाम रहा मुख्य सड़क मार्ग
उधर, इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने एनएच 131ए को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया था। करीब ढाई घंटे तक पूर्णिया-कटिहार मुख्य सड़क मार्ग जाम रहा। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची मुफस्सिल थाना की पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को शांत करवाया। 

