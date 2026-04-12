बेखौफ अपराधियों का तांडव, खेत में सो रहे किसान को गोलियों से भूना, इलाके में मची सनसनी

Edited By Ramanjot, Updated: 12 Apr, 2026 01:34 PM



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पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस्माईलपुर पंचायत के वार्ड संख्या चार निवासी और किसान भुटो मंडल (57) पश्चिमी भिट्टी गांव के निकट अपने खेत के बासा पर सो रहा था। इस दौरान अपराधियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया...