मधुबनी में बदमाशों ने PNB के ATM की नकदी को लूटने का किया प्रयास, नहीं हुए कामयाब तो भागे लुटेरे; जानें पूरा माजरा

बिहार के मधुबनी में आज कुछ बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास किया, लेकिन बैंक कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने सतर्कता बरतते हुए अपराधियों की कोशिश को विफल कर दिया।

Bihar Crime News: आए दिन लुटेरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बिहार के मधुबनी में आज कुछ बदमाशों ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में डाले जा रहे कैश को लूटने की कोशिश की, लेकिन बैंक कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने सतर्कता बरतते हुए अपराधियों की कोशिश को विफल कर दिया।

मिली जानकारी के अनुसार, घटना बेनीपट्टी बाजार में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की एटीएम के पास हुई है। बताया जा रहा है कि पंजाब नेशनल बैंक के कर्मी एटीएम में पैसे डालने जा रहे थे। इस दौरान कुछ बदमाशों ने उनसे पैसे लूटने का प्रयास किया। वहीं जब कर्मियों ने इसका विरोध किया तो आस पास के लोग वहां एकत्रित हो गए। जिसके बाद लूटेरे वहां से भाग निकले लेकिन एटीएम के दरवाजे का शीशा तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मियों के पास तीन लाख रुपए की नकद राशि थी जो उन्होनें एटीएम में डालनी थी।

वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे है ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके।

