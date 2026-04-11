पटना के भूतनाथ स्टेशन पर बड़ा हादसा, स्लैब के नीचे फंसा मजदूर; मची अफरा-तफरी

Edited By Harman, Updated: 11 Apr, 2026 12:09 PM
बिहार के पटना के भूतनाथ मेट्रो स्टेशन निर्माण स्थल पर को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। निर्माण कार्य के दौरान क्रेन की मदद से स्लैब से जुड़ा काम चल रहा था, तभी अचानक एक मजदूर गंभीर रूप से हादसे का शिकार हो गया। बताया जा...
Bihar News : बिहार के पटना के भूतनाथ मेट्रो स्टेशन निर्माण स्थल पर को एक बड़ा हादसा हो गया, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। निर्माण कार्य के दौरान क्रेन की मदद से स्लैब से जुड़ा काम चल रहा था, तभी अचानक एक मजदूर गंभीर रूप से हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि वह बुरी तरह घायल हो गया। इस घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और कुछ समय के लिए निर्माण कार्य भी रोकना पड़ा।
मिली जानकारी के अनुसार, घायल मजदूर की पहचान सतीश कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के सिवान जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। हादसा उस समय हुआ जब भारी मशीनरी से स्लैब पर काम किया जा रहा था। इसी दौरान मजदूर स्लैब के नीचे फंस गया और बाहर निकलने में असमर्थ हो गया। घटना देखते ही वहां मौजूद अन्य मजदूरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत शोर मचाया, जिसके बाद राहत कार्य शुरू किया गया। काफी मशक्कत और प्रयासों के बाद मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका, लेकिन तब तक वह गंभीर रूप से घायल हो चुका था।
इधर घटना के तुरंत बाद उसे नजदीकी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई है और उसे निगरानी में रखा गया है। फिलहाल उसका इलाज जारी है।