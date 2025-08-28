Main Menu

पानी पीने को लेकर बच्चों के बीच हुआ विवाद, टीचर ने स्कूल के कमरे में बंद कर बेरहमी से की पिटाई, अब NHRC ने लिया संज्ञान

Edited By Swati Sharma, Updated: 28 Aug, 2025 06:37 PM

nhrc took cognizance of the case of teacher beating children in katihar

Patna News: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार के कटिहार जिले के हफलागंज क्षेत्र में सरकारी स्कूल के एक कमरे में कई छात्रों को बंद कर शिक्षक के द्वारा कथित तौर पर पिटाई किये जाने के मामले को संज्ञान में लेते हुये राज्य के मुख्स सचिव और...

Patna News: राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने बिहार के कटिहार जिले के हफलागंज क्षेत्र में सरकारी स्कूल के एक कमरे में कई छात्रों को बंद कर शिक्षक के द्वारा कथित तौर पर पिटाई किये जाने के मामले को संज्ञान में लेते हुये राज्य के मुख्स सचिव और कटिहार के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है।

अब NHRC ने लिया संज्ञान
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस घटना की मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लेते हुये मुख्य सचिव और कटिहार के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट से यह जानकारी मिली थी कि 21 अगस्त, 2025 को कटिहार जिले के हफलागंज क्षेत्र में एक सरकारी मध्य विद्यालय के लगभग 18 छात्रों की पिटाई एक शिक्षक के द्वारा बंद कमरे में की गयी थी। स्कूल के आसपास कुछ लोग बच्चों के शोर करने पर वहां पहुंचे और उन्हें मुक्त कराया था। आयोग ने मुख्य सचिव और कटिहार के पुलिस अधीक्षक को जारी किये गये नोटिस में कहा कि है कि यह मानव अधिकार के उल्लंघन का गंभीर मामला है और यदि यह सत्य है तो दो सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोटर् भेजा जाये। 

जानें क्या है पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि 22 अगस्त, 2025 को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट  के अनुसार, 21 अगस्त को स्कूल में हुयी घटना के बाद वहां आसपास के लोग पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद सभी पुरुष शिक्षक स्कूल छोड़कर भाग गये थे। पुलिस भी इस घटना की जानकारी मिलने पर वहां पहुंची थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कटिहार के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के हलफागंज मध्य विद्यालय में 21 अगस्त को शिक्षक फहीमुद्दीन ने पानी पीने के विवाद में बच्चों की पिटाई कर दी थी। यह घटना उस समय हुयी जब बच्चे स्कूल में बच्चों के बीच पानी पीने को लेकर विवाद के बाद शिक्षक मो.फहीमुद्दीन ने छात्रों को कमरे में बंद कर पिटाई की थी। इस संबंध में मुफ्फसिल थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर शशिरंजन कुमार ने बताया कि इस मामले में अब तक आवेदन अप्राप्त है। उन्होंने बताया कि आवेदन मिलने पर विधि सम्मत कारर्वाई की जाएगी। 

