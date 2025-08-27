Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बेतिया में स्कूल की बच्चियों से छेड़छाड़! अश्लील बातें और मारपीट करता था शिक्षक; परिजनों ने किया हंगामा...आरोपी गिरफ्तार

बेतिया में स्कूल की बच्चियों से छेड़छाड़! अश्लील बातें और मारपीट करता था शिक्षक; परिजनों ने किया हंगामा...आरोपी गिरफ्तार

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Aug, 2025 12:05 PM

school girls molested in bettiah

Bettiah Crime News: बिहार के पश्चिमी चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय परसा रिफ्यूजी कॉलोनी के विशिष्ट शिक्षक लालबाबु प्रसाद को बच्चियों के साथ अभद्र भाषा प्रयोग एवं दुर्व्यवहार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया...

Bettiah Crime News: बिहार के पश्चिमी चंपारण के योगापट्टी प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय परसा रिफ्यूजी कॉलोनी के विशिष्ट शिक्षक लालबाबु प्रसाद को बच्चियों के साथ अभद्र भाषा प्रयोग एवं दुर्व्यवहार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

सोमवार पूर्वाह्न लगभग 10:45 बजे बड़ी संख्या में अभिभावक विद्यालय परिसर पहुंचकर हंगामा करने लगे। अभिभावकों ने आरोप लगाया कि संबंधित शिक्षक द्वारा बच्चियों से छेड़छाड़, अश्लील बातें तथा मारपीट तक की जाती है। बच्चियों ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें डराने-धमकाने का भी प्रयास किया गया।      

इस मामले में जिला पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को त्वरित जांच का निर्देश दिया। जांच के बाद आरोपों को सत्य पाते हुए संबंधित शिक्षक को तत्काल निलंबित कर दिया गया। पुलिस आरोपी शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल शिक्षा विभाग ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!