पटना में स्कूल के शौचालय में जली हुई अवस्था में मिली 5वीं की छात्रा, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत; परिजनों ने की पुलिस की पिटाई

Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना के एक सरकारी स्कूल के शौचालय में बुधवार को गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में पाई गई 12 वर्षीय एक बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी।



पुलिस ने बताया कि गर्दनी बाग पुलिस थाने की सीमा के अंतर्गत ‘गर्ल्स मिडिल स्कूल' के शौचालय में पांचवीं कक्षा की छात्रा गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में बेहोशी की हालत में पाई गई थी। पटना की पुलिस अधीक्षक (मध्य) दीक्षा ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और लड़की को पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि लड़की गंभीर रूप से कैसे जल गई और वह शौचालय कैसे पहुंची। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।''



दीक्षा ने दावा किया कि लड़की की मौत की खबर मिलने के बाद उसके परिवार के सदस्य स्कूल पहुंचे और हंगामा किया तथा कुछ पुलिसकर्मियों पर हमला किया। जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया था। पुलिस ने मृतक बच्ची की पहचान उजागर नहीं की है।