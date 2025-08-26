"अब घर में घुसकर हत्या करने का नया ट्रेंड बन गया.." तेजस्वी यादव ने कहा- अपराधियों के सामने सरकार लाचार...

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजधानी पटना में हाल के दिनों में घट रही घटनाओं ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते कुछ दिनों में पटना में घर में घुसकर पांच से छह मासूम बच्चों की दर्दनाक...

Tejashwi Yadav: बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव (Tejashwi Yadav) ने बढ़ते अपराध (Crime) को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और मंगलवार को बयान जारी कर कहा है कि बिहार में विधि- व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।



नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि राजधानी पटना में हाल के दिनों में घट रही घटनाओं ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीते कुछ दिनों में पटना में घर में घुसकर पांच से छह मासूम बच्चों की दर्दनाक और खौफनाक हत्या की गई है, जिससे आम जनता में जबरदस्त आक्रोश है, लेकिन शासन- प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय बना हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने विशेष रूप से राजधानी पटना के पटेल नगर की घटना का उल्लेख करते हुए कहा है कि, कल ही दो बच्चों की हत्या से आक्रोशित लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय की गाड़ी पर हमला किया। मंत्री जी इतने असंवेदनशील और घमंडी हैं कि उन्होंने पीड़ित परिवार से बात करना तक ज़रूरी नहीं समझा।



"सरकार अपराधियों के सामने पूरी तरह लाचार नजर आ रही"

तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि, मोदी जी के अपराधियों वाले मंगलराज में अब सत्ताधारी भाजपाई गुंडों द्वारा घर में घुसकर हत्या करने का नया ट्रेंड बन गया है। जब अपराधी प्रवृत्ति के लोग ‘नायब मुख- मंत्री' बनकर बिहार पुलिस को निर्देशित करेंगे, तो कानून- व्यवस्था का और पतन तय है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा और उन्हें ‘अचेत और बेसुध' बताते हुए कहा कि सरकार अपराधियों के सामने पूरी तरह लाचार नजर आ रही है।