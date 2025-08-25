Main Menu

  • चुनाव आयोग बन गया है 'मोदी आयोग'...RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा- अपनी विश्वसनीयता खो चुका है EC

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Aug, 2025 11:09 AM

election commission has become modi commission tejashwi yadav

तेजस्वी यादव ने कहा, "चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है... बिहार में मतदाता सूची का उसका विशेष गहन पुनरीक्षण देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। यह लोगों के वोट चुराने की कोशिश है। चुनाव आयोग भाजपा के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा...

Tejashwi Yadav: राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को चुनाव आयोग पर "भाजपा के एक प्रकोष्ठ" के रूप में काम करने का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव आयोग "मोदी आयोग" बन गया है। वह बिहार के अररिया में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भाकपा (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य और इंडिया ब्लॉक के अन्य प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। 

"यह लोगों के वोट चुराने की कोशिश"
तेजस्वी यादव ने कहा, "चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है... बिहार में मतदाता सूची का उसका विशेष गहन पुनरीक्षण देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा हमला है। यह लोगों के वोट चुराने की कोशिश है। चुनाव आयोग भाजपा के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है... यह 'मोदी आयोग' बन गया है... इसके अधिकारी भाजपा कार्यकर्ताओं की तरह व्यवहार कर रहे हैं।" यादव ने ज़ोर देकर कहा, "हम चुनाव आयोग को आगामी बिहार चुनावों में भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वोट चुराने की इजाज़त नहीं देंगे।" 

"प्रधानमंत्री का 'घुसपैठियों' वाला बयान झूठ"
तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'घुसपैठियों' वाले हालिया बयान की भी आलोचना की और उन पर "झूठ फैलाने" का आरोप लगाया। यादव ने कहा, "शुक्रवार को गयाजी में एक जनसभा में प्रधानमंत्री का 'घुसपैठियों' वाला बयान झूठ है... वह झूठ फैला रहे हैं। बिहार की जनता भाजपा और उसके सहयोगियों को घुसपैठिया कहने के लिए करारा जवाब देगी।"राजद नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में एसआईआर के दौरान अवैध प्रवासियों का पता लगाने का एक भी मामला नहीं बताया है, जबकि प्रधानमंत्री और भाजपा के अन्य नेता सिर्फ़ वोट चुराने के लिए विधानसभा चुनावों से पहले "घुसपैठियों" का मुद्दा उठाते हैं।

