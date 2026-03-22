VIDEO: बेगूसराय में खुले आम फायरिंग, पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे सवाल

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Mar, 2026 03:55 PM
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Begusarai Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि, जिसमें कुछ लोग खुले आम, दूसरे पक्ष पर फायरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि इस मामले मे किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं है। वीडियो...
Begusarai Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि, जिसमें कुछ लोग खुले आम, दूसरे पक्ष पर फायरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि इस मामले मे किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं है। वीडियो के समाने आने के बाद लोग पुलिस प्रशासन पर तरह तरह के सवाल खड़ा कर रहे है।