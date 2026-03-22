VIDEO: बेगूसराय में खुले आम फायरिंग, पुलिस प्रशासन पर खड़े हो रहे सवाल

Edited By Swati Sharma, Updated: 22 Mar, 2026 03:55 PM



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#SocialMedia #Video #ViralVideo Begusarai Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि, जिसमें कुछ लोग खुले आम, दूसरे पक्ष पर फायरिंग करते हुए देखे जा रहे हैं। हालांकि इस मामले मे किसी के जख्मी होने की सूचना नहीं है। वीडियो...