Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 'बिहार चुनाव में NDA की जीत सुनिश्चित', नित्यानंद राय ने कहा- प्रदेश की जनता फिर से जंगलराज कभी नहीं आने देगी

'बिहार चुनाव में NDA की जीत सुनिश्चित', नित्यानंद राय ने कहा- प्रदेश की जनता फिर से जंगलराज कभी नहीं आने देगी

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Aug, 2025 01:46 PM

people of bihar will never allow jungle raj to come back in the state nityanand

नित्याननंद राय ने सीतामढ़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में राजग की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आज हताशा और निराशा में है, इस कारण वह झूठ बोलने पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बिहार में फिर से जंगलराज...

Bihar Politics: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री और भारतीय जनता पाटी (BJP) के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने शनिवार को कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत सुनिश्चित है और प्रदेश की जनता यहां फिर से जंगलराज कभी नहीं आने देगी। 

'इस चुनाव में राजग की जीत सुनिश्चित'
नित्याननंद राय ने सीतामढ़ी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में राजग की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि विपक्ष आज हताशा और निराशा में है, इस कारण वह झूठ बोलने पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बिहार में फिर से जंगलराज कभी नहीं आने देगी। नीतीश सरकार बिहार को प्रगति के रास्ते पर आगे लेकर बढ़ रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कटिहार के कोढ़ा में आयोजित राजग कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हमें नया बिहार बनाना है। उन्होंने कहा कि यह बिहार, लालू यादव का बिहार नहीं, नीतीश कुमार का बिहार है। अब यहां औद्योगिकरण करना है। यहां उद्योग लगाने वालों को जमीन भी देंगे और रियायत भी देंगे। उन्होंने कहा कि आज गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। आज बिहार में सड़कों का जाल बिछा है। भारत को अब सोने की चिड़यिा नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि आज अमेरिका ने टैक्स लगा दिया, लेकिन भारत नहीं डरा। उन्होंने मोदी की नीति का हवाला देते हुए कहा कि हम न सिर झुका कर बात करेंगे, न सिर उठाकर बात करेंगे, हम आंख में आंख डालकर बात करेंगे। 

हम वोटबैंक की नहीं.. विकास की राजनीति करते हैं- जायसवाल
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने पूर्वी चंपारण जिले में हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र के उज्जैन लोहियार और सिंगहा बलुआ में आयोजित राजग कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की एकजुटता और अटूट विश्वास स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आने वाले चुनाव में राजग सरकार भारी बहुमत के साथ पुन: सत्ता में आने वाली है। डॉ. जायसवाल ने कहा, 'राजग की सरकार केंद्र में रही हो या किसी राज्य में रही हो, इस सरकार की प्रतिबद्धता जनहित की रही है। उन्होंने कहा कि सरकार में समाज के हर वर्ग और हर धर्म का उत्थान समाहित होता है।' उन्होंने जोर देकर कहा कि हम भावनाओं और वोटबैंक की राजनीति नहीं करते, बल्कि विकास की राजनीति करते हैं। आज बिहार में विकास के लिए कई ऐसे कार्य हुए हैं जो दूसरे राज्यों के लिए आदर्श हैं। 

गौरतलब है कि राजग विधानसभा संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आज हरसिद्धि, कोढ़ा, गोपालगंज, सीतामढ़ी सहित विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया गया। इस मौके पर राजग घटक दलों के प्रमुख सभी नेताओं ने कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए न केवल कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया, बल्कि फिर से राजगकी सरकार बनाने का दावा किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में न केवल हम जीतेंगे, बल्कि 225 से ज्यादा सीट जीतकर इतिहास बनाएंगे। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!