Chhapra News: डेरनी थाना के अपर थानाध्यक्ष सुनील कुमार पर गिरी गाज, SP ने की बड़ी कार्रवाई; जानिए क्या है मामला

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Aug, 2025 12:13 PM
Chhapra News: बिहार में सारण जिला के डेरनी थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक सुनील कुमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने निलंबित कर दिया है।
पुलिस सूत्रों ने शनिवार को बताया कि जलालपुर थाना क्षेत्र में पदस्थापना के बाद सुनील कुमार का तबादला डेरनी थाना के अपर पुलिस थाना प्रभारी के रूप में किया गया था, लेकिन उन्होंने प्रभार नहीं सौंपा था। हालांकि वह इसे सौंपने के लिए विगत 20 अगस्त को ही निकले थे, लेकिन शुक्रवार, 29 अगस्त तक जलालपुर थाना में उपस्थित होकर अपना प्रभार नहीं सौंपने के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया।
सूत्रों ने बताया कि उनसे मोबाइल पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन मोबाइल बंद रहने की वजह से बात नहीं होने की सूचना पुलिस अधीक्षक को मिली, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक डॉ. कुमार आशीष ने उन्हें कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित करने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।