सारण पुलिस की बड़ी कार्रवाई : सड़क पर अवैध रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Aug, 2025 08:12 PM

saran police news

सारण पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए दरियापुर और दिघवारा थाना क्षेत्र में अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया है, जबकि बाकी अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी है।

सारण:सारण पुलिस ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए दरियापुर और दिघवारा थाना क्षेत्र में अवैध वसूली करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोच लिया है, जबकि बाकी अपराधियों की तलाश में छापेमारी जारी है।

सड़क पर वसूली का गोरखधंधा

दिनांक 26 अगस्त 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि शीतलपुर बायपास के पास कुछ लोग ट्रक, टेंपो और बसों से ₹150 प्रति वाहन के हिसाब से "बस स्टैंड टैक्स" के नाम पर रंगदारी वसूल रहे हैं।

शिकायत के आधार पर दरियापुर थाना कांड संख्या-547/25 और दिघवारा थाना कांड संख्या-333/25 दर्ज कर जांच शुरू की गई।

त्वरित पुलिस एक्शन

तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की और गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है –

  • योगेन्द्र पासवान, सिठलपुर डीह (थाना-दिघवारा)
  • अर्जुन राय, चक जलाल (थाना-दरियापुर)
  • मनोज पासवान, सिठलपुर डीह (थाना-दिघवारा)
  • दिलीप सिंह, सिठलपुर बाबू टोला (थाना-दिघवारा)

बाकी अपराधियों की तलाश जारी

पुलिस ने बताया कि बाकी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। इस कार्रवाई में पुलिस उपाधीक्षक (यातायात), दरियापुर और दिघवारा थाना के थानाध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मी शामिल रहे।

पुलिस की अपील

सारण पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अगर कहीं भी अवैध गतिविधियों या रंगदारी वसूली की जानकारी मिले तो नज़दीकी थाना या पुलिस हेल्पलाइन 9031036406 पर तुरंत सूचित करें। आपकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी।

