सारण में सनसनीखेज घटना....संदिग्ध परिस्थितियों में शख्स की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि बहरौली गांव निवासी हीरालाल ठाकुर (74) को परिजन इलाज के लिए मशरक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
Chhapra News: बिहार में सारण जिले के मशरक थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।
सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा।