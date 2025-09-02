Main Menu

  विजय सिन्हा ने तेजस्वी और राहुल को बताया "अप्पू, पप्पू", लोकतंत्र को नष्ट करने का लगाया आरोप

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Sep, 2025 11:11 AM

vijay sinha calls tejashwi and rahul appu pappu

सिन्हा ने दोनों विपक्षी नेताओं पर सनातनी संस्कृति को "नुकसान" पहुंचाने और लोकतंत्र को "नष्ट" करने का आरोप लगाया। बिहार के उपमुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, "सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए 'पप्पू' करुणा की राजनीति में लिप्त हैं। वे बिहार को गाली देने...

Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा (Vijay Kumar Sinha) ने सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पर परोक्ष हमला करते हुए उन्हें क्रमशः "अप्पू" और "पप्पू" करार दिया। 

'पप्पू' करुणा की राजनीति में लिप्त"
सिन्हा ने दोनों विपक्षी नेताओं पर सनातनी संस्कृति को "नुकसान" पहुंचाने और लोकतंत्र को "नष्ट" करने का आरोप लगाया। बिहार के उपमुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा, "सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए 'पप्पू' करुणा की राजनीति में लिप्त हैं। वे बिहार को गाली देने वालों का सम्मान करते हैं। वे लोकतंत्र के विध्वंसक हैं। वे हमारी सनातनी संस्कृति को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वे सबसे बड़े डाकू हैं। हालांकि, जनता उन्हें सबक सिखाएगी।"

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को बिहार में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल यूनाइटेड (JDU) की डबल इंजन सरकार पर तीखा हमला किया और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार अगले छह महीनों में सत्ता से बाहर हो जाएगी। "यह डबल इंजन वाली सरकार अगले 6 महीनों में नहीं रहेगी। खड़गे ने 'मतदाता अधिकार यात्रा' के आखिरी दिन एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, "जो सरकार आएगी वह गरीबों, गरीब महिलाओं, दलितों और पिछड़े वर्गों की होगी।"

