Voter Adhikar Yatra: "राहुल गांधी को गांधी मैदान में रुकने की अनुमति नहीं देने की खबर भ्रामक", पटना जिला प्रशासन ने बताई पूरी सच्चाई

Edited By Swati Sharma, Updated: 31 Aug, 2025 05:04 PM

Bihar News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को गांधी मैदान में 31 अगस्त की रात ठहरने की अनुमति नहीं दिये जाने की खबर को पटना जिला प्रशासन ने पूरी तरह से भ्रामक, असत्य और तथ्यों से परे बताया है।

पटना के अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) की ओर से आज यहां जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या किसी अन्य दल या किसी व्यक्ति द्वारा गांधी मैदान में रात्रि प्रवास या किसी अन्य प्रयोजन के लिये कोई अनुमति मांगी ही नहीं गई थी। इसलिये यह दावा कि राहुल गांधी को गांधी मैदान में रुकने से रोका गया है, यह खबर पूरी तरह से निराधार है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से केवल दो प्रकार की अनुमति मांगी गई थी। पहली अनुमति सभा के आयोजन से जुड़ी थी और दूसरी रैली निकालने के लिए थी। सभा के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनुमति पहले ही दे दी गई थी, जबकि, रैली के लिए पटना उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए निर्देशों और कुछ निर्धारित प्रतिबंधों के अनुरूप अनुमति प्रदान की गई है।

जिला प्रशासन ने मीडिया और आम जनता से अपील की है कि वे तथ्यों की पुष्टि किये बिना भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें और जिम्मेदार पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करें। प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि यदि इस प्रकार की अफवाहें फैलाने का कोई प्रयास पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है। 

