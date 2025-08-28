Voter Adhikar Yatra: सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा-अर्चना, तेजस्वी यादव भी रहे साथ

Voter Adhikar Yatra: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरूवार की सुबह पुनौराधाम मां जानकी मंदिर में दर्शन किया। उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और महागठबंधन के कई साथी पूजा में शामिल हुए।

Voter Adhikar Yatra: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गुरूवार की सुबह पुनौराधाम मां जानकी मंदिर में दर्शन किया। उनके साथ राजद नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और महागठबंधन के कई साथी पूजा में शामिल हुए।



राहुल गांधी आज सुबह बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और महा गठबंधन के साथियों के साथ पुनौराधाम स्थित मां जानकी के मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इसके बाद गांधी ने बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के 12 वें दिन की शुरुआत की। मां जानकी मंदिर के पुजारी ने बताया कि राहुल गांधी ने माता की आरती की और चंदन, अक्षत, माला और चुंदरी के साथ विधिवत पूजा शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ राजद नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन के कई साथी पूजा में शामिल हुए।



कांग्रेस सांसद नेता ने पूजा खत्म होने के बाद मंदिर के पुजारी से मां जानकी के जन्म की कहानी भी सुनी और मंदिर संबंधी अन्य जानकारियां भी हासिल की। गौरतलब है कि पुनौराधाम में नवनिर्मित मां जनकी मंदिर का शुभारंभ इसी महीने आठ अगस्त को हुआ था, जिसमे केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता अमित शाह शामिल हुये थे।