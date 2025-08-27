Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला, 1 KM तक किया पीछा .....सुरक्षाकर्मी घायल

नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला, 1 KM तक किया पीछा .....सुरक्षाकर्मी घायल

Edited By Harman, Updated: 27 Aug, 2025 01:19 PM

villagers attack on minister shravan kumar in nalanda

बिहार के नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर ग्रामीणों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री यहां सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों के परिजन से मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की उग्र भीड़ ने मंत्री श्रवण कुमार का 1 किलोमीटर...

नालंदाः बिहार के नालंदा में मंत्री श्रवण कुमार पर ग्रामीणों द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। मंत्री यहां सड़क हादसे में मारे गए 9 लोगों के परिजन से मिलने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों की उग्र भीड़ ने मंत्री श्रवण कुमार का 1 किलोमीटर दूर तक पीछा किया। इस दौरान ग्रामीणों के हमले में मंत्री के सुरक्षाकर्मी भी घायल हो गए।

मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले शनिवार जिले के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के दनियामा हिलसा सड़क मार्ग पर हाइवा और ऑटो की टक्कर में 9 लोगों की जान चली गई थी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पीड़ित परिजनों के घर उन्हें ढांढस बंधाने पहुंचे थे। शुरुआत में, ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया और उन्हें पीड़ितों के घर ले गए। मंत्री कुमार और विधायक मुरारी ने परिवारों को आश्वासन दिया कि जल्द ही मुआवज़ा दिया जाएगा। हालांकि, जब नेता जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी तनाव बढ़ गया। ग्रामीणों ने मुआवजे से सम्बंधित कारर्वाई पर बातचीत के क्रम में उनसे रुकने का आग्रह किया। जब मंत्री ने कहा कि उनके पास अन्य कार्यक्रम हैं, तो भीड़ ने विधायक पर समय पर मुआवज़ा सुनिश्चित करने के अपने पहले के वादे को तोड़ने का आरोप लगाते हुए उनका विरोध किया। सूत्र के अनुसार, कुछ ही पलों में, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से लैस होकर मंत्री और विधायक को घेर लिया। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई, तो दोनों नेता पुलिस सुरक्षा में लगभग एक किलोमीटर तक भागे।

सूत्रों ने बताया कि ग्रामीणों ने लाठी-डंडे और पत्थर फेंके, जिससे वाहनों को नुकसान पहुँचा। नेताओं को दो बार गाड़ी बदलनी पड़ी, अंतत: वे तीसरी गाड़ी में भाग निकले, जबकि भीड़ उनका पीछा करती रही और पथराव करती रही। कथित तौर पर इस हाथापाई में एक पुलिस अंगरक्षक घायल हो गया। इस बीच, मंत्री कुमार ने हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को कमतर आंकने की कोशिश की और कहा, 'यह बिहार है। ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। कुछ लोग हमारा समर्थन करते हैं, कुछ हमारा विरोध करते हैं। हम इसे अपने सार्वजनिक जीवन का हिस्सा मानकर इसका सामना करते हैं।' तीन दिनों के भीतर बिहार के किसी मंत्री पर इस तरह का यह दूसरा हमला है। इससे पहले 25 अगस्त को पटना के अटल पथ पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के काफिले पर पथराव किया गया था। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!