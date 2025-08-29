बिहार में 10 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या! दो दिन पहले हुई थी लापता, अब इस हालत में मिला शव

बच्ची का शव मिलने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर यातायात बाधित कर दिया और विरोध में टायर जलाए। पटना के शहर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘‘बच्ची मंगलवार से लापता थी। परिवार वालों की शिकायत पर...

Patna Crime News: बिहार में दो दिन पहले लापता हुई 10 साल की बच्ची का शव गुरुवार को पटना के मनेर इलाके में एक पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। मनेर थाना क्षेत्र के मेहनावा गांव में बच्ची का शव मिलने से इलाके में आक्रोश फैल गया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या की गई है।



लोगों ने विरोध में जलाए टायर

बच्ची का शव मिलने की खबर फैलते ही स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर यातायात बाधित कर दिया और विरोध में टायर जलाए। पटना के शहर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) भानु प्रताप सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, ‘‘बच्ची मंगलवार से लापता थी। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी।'' उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का मामला लग रहा है, हो सकता है कि उसे फंदे से लटकाया गया हो, या उसकी हत्या के बाद शव को लटका दिया गया हो।''



सिंह ने आगे बताया कि एक और आरोप यह भी है कि पहले उसका यौन उत्पीड़न किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने आगे कहा, ‘‘पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।'' पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा, ‘‘हम आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों का भी विश्लेषण कर रहे हैं।''