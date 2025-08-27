Main Menu

Bihar में STF और पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 25 करोड़ रूपये के चरस के साथ दबोचे 2 नशा तस्कर

Edited By Harman, Updated: 27 Aug, 2025 01:42 PM

2 drug smugglers caught with charas worth rs 25 crore in western champaran

Bihar News: बिहार के पश्चिमी चम्पारण जिले के सीमावर्ती बल्थर थाना क्षेत्र के सोनरा टोला के समीप नेपाल से तस्करी कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे दो तस्करों को सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) एवं बल्थर पुलिस ने आपसी सहयोग से गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 25 करोड़ रूपये का चरस बरामद किया गया है।        

नेपाल से लाई गई थी खेप, 60 पैकेट में रखा 62 किलो 666 ग्राम चरस

एसएसबी के सहायक सेनानायक अविनाश पटेल ने बताया कि सूत्रों से सूचना मिली कि एक बाइक पर सवार दो व्यक्ति नेपाल से भारी मात्रा में चरस की खेप लेकर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं और उसे पास के शहर बेतिया ले जाने के फिराक में है। सूचना पर सक्रिय एसएसबी ने तुरंत इसकी सूचना बलथर पुलिस को दी और संयुक्त कारर्वाई करते हुए संभावित जगहों पर घेराबंदी की। इसी बीच सीमा स्तंभ संख्या 410/ 1 के नजदीक से एक बाइक को आता देख जवानों ने उनको रोक कर तलाशी ली तो उनके पास से 60 पैकेट में रखा 62 किलो 666 ग्राम चरस बरामद किया गया।    

भारी मात्रा में चरस देख पुलिस रह गई दंग  

भारी मात्रा में चरस देख एसएसबी और पुलिस के जवान हैरत में रह गए। तत्काल पुलिस और एसएसबी के जवानों ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों तस्कर की पहचान बेतिया के लालगढ़ निवासी सोनू कुमार (23 )और रमेश चौधरी (33) के रूप में की गई है। बल्थर थानाध्यक्ष लालदेव दास ने बताया कि दोनों चरस के सौदागरों के खिलाफ कांड संख्या 103/25 दर्ज कर आवश्यक पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। ज़ब्त चरस की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब 25 करोड़ 6 लाख रुपए बताई जा रही है। 

