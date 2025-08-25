हत्या के आरोपी कुख्यात अपराधी STF और लखीसराय पुलिस की गिरफ्त में, बड़हिया हत्याकांड का पर्दाफाश

:बिहार STF और लखीसराय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर जिले के दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता पाई है। पकड़े गए अपराधियों में सोनू कुमार और लक्ष्मी नारायण शामिल हैं, जिन पर हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।

बड़हिया बाजार हत्याकांड का खुलासा

22 अगस्त 2025 को बड़हिया बाजार स्थित खुशबू पुस्तक भंडार के मालिक शत्रुघ्न शाह की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वे अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इस जघन्य हत्याकांड में सोनू कुमार और लक्ष्मी नारायण की संलिप्तता सामने आई थी।

अपराधियों का आपराधिक इतिहास

सोनू कुमार – बड़हिया थाना क्षेत्र में हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े कुल 07 आपराधिक मामलों में वांछित था।

लक्ष्मी नारायण – बड़हिया थाना में हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े 02 मामलों में आरोपी था।

दोनों को STF और पुलिस की टीम ने 24 अगस्त 2025 को दबोच लिया। इनकी गिरफ्तारी से जिले में आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अब दोनों अपराधियों से गहन पूछताछ कर रही है, ताकि इनके नेटवर्क और अन्य वारदातों में संलिप्तता का भी खुलासा हो सके।