Darbhanga Assembly Seat: क्या दरभंगा सीट पर जीत का पंजा लगा पाएंगे संजय सरावगी? ।। Bihar Election 2025

Edited By Ramanjot, Updated: 29 Aug, 2025 05:00 PM

Darbhanga Assembly Seat: दरभंगा विधानसभा सीट दरभंगा लोकसभा के तहत आता है। 1951 में दरभंगा विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में दरभंगा सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट सैयदुल हक ने जीत हासिल की थी। 1967 में दरभंगा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट आर पी सिन्हा ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं 1969 में सीपीआई की टिकट पर रामवलाश जलान ने दरभंगा सीट पर विरोधियों को शिकस्त दे दिया था। 1972 में दरभंगा सीट पर भारतीय जनसंघ के टिकट पर सुरेंद्र झा सुमन ने जनता का भरोसा जीत लिया था। 1977 में जनता पार्टी के कैंडिडेट शिवनाथ वर्मा ने दरभंगा सीट पर विरोधियों को मात देकर जीत हासिल किया था। 

1980 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट अब्दुल शमी नदवी ने दरभंगा में जीत हासिल किया था। 1985 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा सीट से अशफाक अंसारी ने कांग्रेस की टिकट पर जनता का भरोसा जीत लिया था। वहीं 1990 के चुनाव में जनता दल के कैंडिडेट कामेश्वर पूर्वे ने विरोधियों को दरभंगा में बुरी तरह से हरा दिया था तो 1995 में दरभंगा सीट पर बीजेपी के टिकट पर शिवनाथ वर्मा ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं 2000 के चुनाव में दरभंगा सीट से आरजेडी कैंडिडेट के तौर पर सुल्तान अहमद ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। 2005,2010,2015 और 2020 में दरभंगा में लगातार तीन बार बीजेपी कैंडिडेट संजय सरावगी ने जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। संजय सरावगी अब बिहार सरकार में मंत्री बन चुके हैं। इसलिए इस बार वे दरभंगा में जीत का पंजा लगाने के लिए उतरेंगे। 

Darbhanga Seat Result 2020 ।। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर 

वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट संजय सरावगी ने जीत का परचम लहराया था। संजय सरावगी 84 हजार एक सौ 44 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे तो आरजेडी कैंडिडेट अमरनाथ गामी 73 हजार पांच सौ पांच वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। संजय सरावगी ने अमरनाथ गामी को 10 हजार छह सौ 39 वोट के मार्जिन से हराया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट संजय कुमार झा दो हजार सात सौ 57 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 
Darbhanga Seat Result 2015 ।। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर 

वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा सीट से बीजेडी के कैंडिडेट संजय सरावगी ने जीत हासिल की थी। संजय सरावगी ने चुनाव में 77 हजार सात सौ 76 वोट हासिल किया था तो आरजेडी कैंडिडेट ओमप्रकाश खेड़िया को 70 हजार तीन सौ 16 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से संजय सरावगी ने ओमप्रकाश खेड़िया को 7 हजार छह सौ 40 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट जगदीश शाह, तीन हजार छह सौ नौ वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। 
Darbhanga Seat Result 2010 ।। एक नजर 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर 

वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा सीट से बीजेपी कैंडिडेट संजय सरावगी ने जीत हासिल की थी। संजय सरावगी ने चुनाव में 64 हजार एक सौ 36 वोट हासिल किया था तो आरजेडी कैंडिडेट सुल्तान अहमद ने 36 हजार पांच सौ 82 वोट हासिल किया था। इस तरह से संजय सरावगी ने सुल्तान अहमद को 27 हजार पांच सौ 54 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट कमरूल हसन ने 7 हजार पांच सौ 61 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 
Darbhanga Seat Result 2005 ।। एक नजर 2005 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर 

वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में दरभंगा सीट से बीजेपी की टिकट पर संजय सरावगी ने जीत हासिल किया था। संजय सरावगी 53 हजार दो सौ 63 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे तो कांग्रेसी कैंडिडेट मदन मोहन झा को 28 हजार दो सौ 80 वोट मिला था। इस तरह से संजय सरावगी ने मदन मोहन झा को 24 हजार नौ सौ 83 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट एहसानुल हक 6 हजार पांचसौ 95 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 
दरभंगा सीट पर मुस्लिम और ब्राह्मण वोटरों की आबादी अच्छी है। वहीं राजपूत, भूमिहार, कोइरी, कुर्मी, पासवान और यादव मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में हैं। शहरी क्षेत्र होने की वजह से यहां बीजेपी कैंडिडेट की स्थिति मजबूत रहती है। वहीं जेडीयू और लोजपा का साथ रहने से बीजेपी उम्मीदवार को कोइरी,कुर्मी और पासवान वोटरों का भी समर्थन मिल जाता है। 


 

