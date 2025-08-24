Main Menu

Supaul Assembly Seat: सुपौल विधानसभा सीट पर कौन देगा बिजेंद्र यादव को चुनौती? ।। Bihar Election 2025

Edited By Swati Sharma, Updated: 24 Aug, 2025 05:14 PM

Supaul Assembly Seat: सुपौल विधानसभा सीट बिहार की दो सौ 43 विधानसभा सीटों में से एक है....सुपौल विधानसभा सीट, सुपौल लोकसभा सीट के तहत आता है। 1951 में ही सुपौल सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में सुपौल सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट लहटन चौधरी ने जीत का...

Supaul Assembly Seat: सुपौल विधानसभा सीट बिहार की दो सौ 43 विधानसभा सीटों में से एक है....सुपौल विधानसभा सीट, सुपौल लोकसभा सीट के तहत आता है। 1951 में ही सुपौल सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में सुपौल सीट पर कांग्रेसी कैंडिडेट लहटन चौधरी ने जीत का परचम लहराया था। 1957 और 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट परमेश्वर कुमार ने जनता का समर्थन हासिल किया था। 1967,1969 और 1972 में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट ने लगातार तीन बार सुपौल से जीत का परचम लहरा दिया था। 1977 में जनता पार्टी के कैंडिडेट अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने सुपौल में जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। 

वहीं 1980 में कांग्रेस की टिकट पर उमाशंकर सिंह ने जीत हासिल कर लिया था। 1985 में कांग्रेसी कैंडिडेट प्रमोद कुमार सिंह ने सुपौल में जीत हासिल कर लिया था। 1990 और 1995 में जनता दल के कैंडिडेट बिजेंद्र प्रसाद यादव ने सुपौल में जीत हासिल किया था। 2000, 2005, 2010, 2015 और 2020 के चुनाव में जेडीयू की टिकट पर लगातार पांच बार बिजेंद्र प्रसाद यादव ने जीत का परचम लहरा दिया था। 

Supaul Assembly Seat Result 2020।। एक नजर 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर                                

वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में सुपौल विधानसभा सीट पर जेडीयू कैंडिडेट बिजेंद्र प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। बिजेंद्र प्रसाद यादव 86 हजार एक सौ 74 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार मिनातुल्लाह रहमानी 58 हजार 75 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से बिजेंद्र प्रसाद यादव ने मिनातुल्लाह रहमानी को 28 हजार 99 वोट के बड़े मार्जिन से हराया तो एलजेपी कैंडिडेट प्रभास चंद्र मंडल 8 हजार पांच सौ 15 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। 

Supaul Assembly Seat Result 2015।। एक नजर 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर                                

वहीं, 2015 के विधानसभा चुनाव में सुपौल सीट से जेडीयू कैंडिडेट बिजेंद्र प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी।  बिजेंद्र प्रसाद यादव ने चुनाव में 82 हजार दो सौ 95 वोट हासिल किया था। बीजेपी कैंडिडेट किशोर कुमार को 44 हजार आठ सौ 98 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से बिजेंद्र प्रसाद यादव ने किशोर कुमार को 37 हजार तीन सौ 97 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जेएचपी कैंडिडेट सुरेश कुमार आजाद, 5 हजार पांच सौ एक  वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।

Supaul Assembly Seat Result 2010।। एक नजर 2010 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर                                

वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में सुपौल सीट से जेडीयू कैंडिडेट बिजेंद्र प्रसाद यादव ने चुनाव में जीत हासिल की थी। बिजेंद्र प्रसाद यादव ने चुनाव में 55 हजार एक सौ 79 वोट हासिल किया था। आरजेडी कैंडिडेट रविंद्र कुमार रमन ने 39 हजार सात सौ 99 वोट हासिल किया था। इस तरह से बिजेंद्र प्रसाद यादव ने रविंद्र कुमार रमन को 15 हजार तीन सौ 80 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट प्रमोद कुमार सिंह 14 हजार दो सौ 51 वोट लाकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 

सुपौल सीट बिहार के कैबिनेट मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव का गढ़ है। अगर वे इस बार भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो उनकी जीत फिर से तय है।

