"पांच परिवारों ने...मेरा राजनीतिक जीवन खत्म करने की साजिश रची", तेजप्रताप बोले- चेहरे और चरित्र सामने लाऊंगा

तेज प्रताप ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, "पांच परिवारों ने मिलकर और एक व्यापक साजिश के तहत मेरा राजनीतिक जीवन खत्म करने की कोशिश की। अपने दस साल से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और न ही कभी किसी के खिलाफ साजिश...

पटना: निष्कासित राजद नेता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव (LaluYadav) के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) ने बिना नाम लिए आरोप लगाया कि पांच शक्तिशाली परिवारों ने उनके राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को बर्बाद करने की साजिश रची।



"उनकी हर साजिश का पर्दाफाश करूंगा"

तेज प्रताप ने गुरुवार को एक्स पर लिखा, "पांच परिवारों ने मिलकर और एक व्यापक साजिश के तहत मेरा राजनीतिक जीवन खत्म करने की कोशिश की। अपने दस साल से ज्यादा के राजनीतिक जीवन में, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया और न ही कभी किसी के खिलाफ साजिश रची।" लेकिन इन पांचों परिवारों ने मेरे राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने की पूरी कोशिश की है। तेज प्रताप ने इन पांचों परिवारों के चेहरे और चरित्र को उजागर करने का संकल्प लिया और दावा किया कि वह उनकी साजिशों का जनता के सामने खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा, "कल (शुक्रवार) मैं पांचों परिवारों के चेहरे और चरित्र जनता के सामने लाऊंगा। मैं कल उनकी हर साजिश का पर्दाफाश करूंगा।"



पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित हुए थे तेजप्रताप

तेज प्रताप को आरजेडी और उनके परिवार से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, जब एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई थी। इस पोस्ट में अनुष्का यादव नाम की एक महिला के साथ उनकी तस्वीर थी और दावा किया गया था कि वे 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। तेज प्रताप ने शुरुआत में इस पोस्ट को पोस्ट करने से इनकार किया था और दावा किया था कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया था। उन्होंने अपने विरोधियों पर एक बड़ी साजिश के तहत यह पोस्ट अपलोड करने का आरोप लगाया था। निष्कासन के बाद, तेज प्रताप ने 'टीम तेज प्रताप यादव' के बैनर तले एक नया राजनीतिक मंच शुरू किया और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पाँच छोटी पार्टियों का गठबंधन बनाया।



आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में, तेज प्रताप ने राज्य भर में अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है और अपने विरोधियों पर 'जयचंद' (गद्दार) शब्द का इस्तेमाल कर निशाना साध रहे हैं। पूर्व आरजेडी नेता ने अपने छोटे भाई और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को भी ऐसे गद्दारों से दूरी बनाए रखने की चेतावनी दी है। उनके इस पोस्ट ने पूरे राज्य में उत्सुकता पैदा कर दी है।