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  • नीतीश कुमार की दिल्ली की सियासी पारी शुरू, आज राज्यसभा सदस्य के रूप में लेंगे शपथ; 14 अप्रैल को CM पद से देंगे इस्तीफा

नीतीश कुमार की दिल्ली की सियासी पारी शुरू, आज राज्यसभा सदस्य के रूप में लेंगे शपथ; 14 अप्रैल को CM पद से देंगे इस्तीफा

Edited By Harman, Updated: 10 Apr, 2026 08:46 AM

nitish kumar will take the oath as a rajya sabha member today

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। उनके राज्यसभा जाने के साथ बिहार में नयी सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा।

Nitish Kumar News : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज यानी शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। उनके राज्यसभा जाने के साथ बिहार में नयी सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा। 
नीतीश कुमार बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे और हवाई अड्डे पर जद(यू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा सहित पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। नीतीश कुमार ने हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा, ''मैं यहां शपथ लेने आया हूं।'' उन्हें राज्यसभा सभापति सी पी राधाकृष्णन के कक्ष में उच्च सदन के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। कुमार के राज्यसभा सदस्य बनने के साथ ही बिहार में उनका शासनकाल समाप्त हो जाएगा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 14 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री का चुनाव कर सकता है। 

बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद शपथ लेंगे और जल्द ही मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। चौधरी ने कहा, ''बिहार में राजग सरकार बनेगी और निश्चित रूप से नीतीश कुमार द्वारा बनाए गए 'नीतीश मॉडल' का अनुसरण करेगी, जैसा कि पिछले 20 वर्षों से होता आ रहा है।'' कुमार राज्य विधान परिषद की सदस्यता से पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। राज्यसभा के लिए निर्वाचन के बाद उन्होंने 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। जनता दल (यूनाइटेड) सुप्रीमो 16 मार्च को संसद के ऊपरी सदन के लिए निर्वाचित हुए थे।

14 अप्रैल को दे सकते है इस्तीफा

जानकारी म‍िल रही है क‍ि मुख्यमंत्री 12 अप्रैल को दिल्ली से पटना लौटेंगे। इसके बाद 13 अप्रैल को कैबिनेट की संभावित आखिरी बैठक हो सकती है। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि 15 अप्रैल तक बिहार के नए सीएम की घोषणा हो सकती है।  यह बिहार की राजनीति में एक युग का अंत और एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। 

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