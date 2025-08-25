Main Menu

राहुल गांधी ने अपनी शादी को लेकर खुद दिया अपडेट, हल्के-फुल्के अंदाज में कहा- '..बातचीत जारी है'

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Aug, 2025 10:37 AM

Rahul Gandhi Marriage Update: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को अपनी शादी के बारे में हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि इस बारे में बातचीत जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने यह बात राजद प्रमुख लालू प्रसाद (Lalu Prasad Yadav) द्वारा उन्हें पूर्व में दी गई विवाह की सलाह के संदर्भ में कही। गठबंधन सहयोगी और पारिवारिक मित्र लालू प्रसाद ने करीब दो साल पहले राहुल गांधी को विवाह करने की सलाह दी थी। 

55 वर्षीय राहुल गांधी ने यह टिप्पणी बिहार के अररिया जिले में ‘वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान संवाददाता सम्मेलन में तब कही, जब लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) को शादी करने पर विचार करने की सलाह दी। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें भी दो साल पहले तेजस्वी के पिता से ऐसा ही सुझाव मिला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने यादव से पासवान द्वारा राष्ट्रीय पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का ‘‘पिछलग्गू'' बताकर राजद और कांग्रेस के बीच दरार डालने की कोशिशों के बारे में सवाल पूछा। इसपर बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, ‘‘मैं चिराग पासवान को उन्हीं की भाषा में जवाब दे सकता हूं, किसी पार्टी का नहीं, बल्कि एक व्यक्ति का हनुमान होने के उनके दावों का मजाक उड़ा सकता हूं।'' 

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान अक्सर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति अपनी निष्ठा की तुलना भगवान हनुमान की भगवान राम के प्रति भक्ति से करते रहे हैं। यादव ने कहा, ‘‘मैं इसपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें सलाह जरूर दूंगा कि हमारे बड़े भाई हैं जल्द से जल्द शादी कर लें।'' राहुल गांधी, जिन्हें तेजस्वी यात्रा के दौरान लगातार ‘बड़े भाई' कहते रहे हैं, ने माइक लिया और कहा, ‘‘यह सलाह मुझ पर भी लागू होती है। उनके (तेजस्वी) पिता से बातचीत चल रही है।'' लगभग दो साल पहले पटना में हुई एक प्रेसवार्ता के दौरान लालू प्रसाद ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा था, ‘‘हम राहुल गांधी से आग्रह करेंगे कि वह शादी कर लें। यह उनकी मां (सोनिया गांधी) की भी हार्दिक इच्छा है। हम उन्हें दूल्हा के रूप में देखना चाहते हैं और बारात में शामिल होना चाहते हैं।'' 

