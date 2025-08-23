Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar Politics: 'FIR से कौन डरता है?, 'जुमला' बोलना भी अपराध हो गया है', तेजस्वी यादव बोले- मैं सच बोलता रहूंगा...

Bihar Politics: 'FIR से कौन डरता है?, 'जुमला' बोलना भी अपराध हो गया है', तेजस्वी यादव बोले- मैं सच बोलता रहूंगा...

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Aug, 2025 04:39 PM

who is afraid of fir even saying jumla has become a crime tejashwi yadav

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के बारे में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित महाराष्ट्र में अपने खिलाफ...

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने शनिवार को कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के बारे में सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित महाराष्ट्र में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से ‘‘नहीं डरते'' और ‘‘सच बोलना जारी रखेंगे।''

तेजस्वी के खिलाफ उनके ‘एक्स' हैंडल पर किए गए एक पोस्ट के लिए गढ़चिरौली जिले में मामला दर्ज किया गया है। इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोगों से किए गए वादे “जुमला” थे। तेजस्वी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के बिहार दौरे से पहले यह पोस्ट किया था। तेजस्वी यादव ने कहा, “प्राथमिकी से कौन डरता है? क्या ‘जुमला' कोई आपत्तिजनक शब्द है? मैं तो बस सच कह रहा था। और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा। वे मेरे खिलाफ जितने चाहें, उतने मामले दर्ज करा सकते हैं।” बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बिहार के कटिहार जिले में मछली बाजारों और मखाना के खेतों की यात्रा करते हुए यह बात कही। राहुल ‘वोटर अधिकार यात्रा' के तहत बिहार के दौरे पर हैं।

कांग्रेस नेता को मछुआरों और मखाना उत्पादकों से बातचीत करते तथा उनकी समस्याएं सुनते देखा गया। इस दौरान निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव सहित कई नेता मौजूद थे। इस साल की शुरुआत में पेश केंद्रीय बजट में मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 'मखाना बोर्ड' की स्थापना की घोषणा की गई थी। प्रधानमंत्री मखाना उत्पादन को बढ़ावा देने का दावा करते हुए कहते रहे हैं कि उन्हें यह “सुपर फूड” खाना बहुत पसंद है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!