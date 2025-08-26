VIDEO: कटिहार में 1206 लीटर विदेशी शराब जब्त, एक आरोपी भी गिरफ्तार

#Katihar #Bihar #Liquor #katiharliquorseized बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद पश्चिम बंगाल से अवैध विदेशी शराब तस्करी का कारोबार बदस्तूर जारी है। कटिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे महानंदा चेकपोस्ट पर पिकअप वाहन से अवैध विदेशी शराब के...

कटिहार: बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद पश्चिम बंगाल से अवैध विदेशी शराब तस्करी का कारोबार बदस्तूर जारी है। कटिहार पुलिस ने पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे महानंदा चेकपोस्ट पर पिकअप वाहन से अवैध विदेशी शराब के जखीरे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जप्त शराब की कीमत पन्द्रह लाख से अधिक की आँकी जा रही है। फिलहाल, पुलिस ने पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। यह तस्वीर कटिहार के रोशना थाना इलाके की है, जहाँ पुलिस ने वाहन जाँच के दौरान पिकअप वाहन से 1206 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद किया है...