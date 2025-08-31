सीवान में 22.22 करोड़ की लागत से होगा 3.4 किमी सड़क का चौड़ीकरण, सम्राट चौधरी बोले- लोगों को आवागमन में मिलेगी सहूलियत

Patna News: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने रविवार को बताया कि पथ प्रमंडल, सीवान अंतर्गत सीवान-सिसवन पथ से चैनपुर रसूदपुर पथ भाया बवनदही पॉलिटेक्निक कॉलेज पथ के चैनेज 0 00 से चैनेज 3. 40 (कुल लंबाई 3.400 कि.मी.) तक सड़क के...

सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने बयान जारी कर कहा कि इस योजना पर कुल 22 करोड़ 22 लाख 48 हजार रुपये की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि परियोजना का निष्पादन पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल सीवान द्वारा कराया जाएगा। कार्य का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2025-26 निर्धारित किया गया है। इस परियोजना से सीवान, सिसवन, चैनपुर, रसूदपुर एवं आसपास के इलाकों के लोगों को आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलेगी और क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों, खासकर बवनदही पॉलिटेक्निक कॉलेज से जुड़ाव भी और सुद्दढ़ होगा।



बिहार के शानदार सड़कों की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही- Samrat Chaudhary

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) ने कहा बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार सड़कों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। यही वजह है कि बिहार में सड़कों का मजबूत और बड़ा नेटवर्क तैयार हुआ है। उन्होंने कहा कि बिहार के शानदार सड़कों की चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। इसी कड़ी में सीवान-सिसवन पथ से चैनपुर रसूदपुर पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है।