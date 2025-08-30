Main Menu

26 करोड़ की लागत से होगा गोपालगंज के हरखुआ-ख्वाजेपुर पथ का चौड़ीकरण-मजबूतीकरण - सम्राट चौधरी

Edited By Ramanjot, Updated: 30 Aug, 2025 07:33 PM

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि  गोपालगंज जिले में हरखुआ-ख्वाजेपुर मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है।

पटना:बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि  गोपालगंज जिले में हरखुआ-ख्वाजेपुर मार्ग चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। चौधरी ने कहा पथ निर्माण विभाग द्वारा 26 करोड़ 18 लाख 62 हजार रुपये की लागत से गोपालगंज जिले के पथ प्रमंडल अंतर्गत हरखुआ-ख्वाजेपुर मार्ग (कुल लंबाई 6.80 किलोमीटर) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कराया जाएगा। 

चौधरी ने कहा- योजना का वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित किया गया है, कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पथ प्रमंडल, गोपालगंज के कार्यपालक अभियंता को दी गई है।

उपमुख्यमंत्री चौधरी ने कहा कि वर्तमान में ये सड़क सकरी है। इस वजह से यहां लोगों को यातायात में असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। 

चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सड़कों और पुल-पुलियों जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार अब उस दौर से पूरी तरह बाहर निकल चुका है, जब लालू-राबड़ी राज में ‘गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा’ की स्थिति आम थी। 2005 की तुलना में आज बिहार में एक विशाल और सुदृढ़ सड़क नेटवर्क तैयार हुआ है। प्रदेश की शानदार सड़कें अब पूरे देश के लिए नजीर बन रही हैं।
 

