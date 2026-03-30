VIDEO: रामनवमी जुलूस में हादसा, आग से करतब दिखाने के दौरान 3 किन्नर झुलसे

Edited By Swati Sharma, Updated: 30 Mar, 2026 03:48 PM



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#Rohtas #Ramnavami #transgender Rohtas News : रोहतास जिले के नोखा में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा उस वक्त अफरा-तफरी में बदल गई, जब किन्नरों की टोली द्वारा आग से करतब दिखाने के दौरान हादसा हो गया। बताया जाता है कि शोभा यात्रा के...