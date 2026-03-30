VIDEO: रामनवमी जुलूस में हादसा, आग से करतब दिखाने के दौरान 3 किन्नर झुलसे

Edited By Swati Sharma, Updated: 30 Mar, 2026 03:48 PM
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Rohtas News : रोहतास जिले के नोखा में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा उस वक्त अफरा-तफरी में बदल गई, जब किन्नरों की टोली द्वारा आग से करतब दिखाने के दौरान हादसा हो गया। बताया जाता है कि शोभा यात्रा के...
Rohtas News : रोहतास जिले के नोखा में रामनवमी के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा उस वक्त अफरा-तफरी में बदल गई, जब किन्नरों की टोली द्वारा आग से करतब दिखाने के दौरान हादसा हो गया। बताया जाता है कि शोभा यात्रा के दौरान किन्नरों की टोली स्थानीय कलाकारों के साथ मिलकर अपनी प्रस्तुति दे रही थी।