सारण में दर्दनाक हादसा: तालाब के पास खेल रहा था 12 वर्षीय किशोर, यूं खींच ले गई मौत; मची चीख-पुकार

पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि बड़का बनिया गांव निवासी राजकिशोर राम का बारह वर्षीय पुत्र मंटन कुमार तालाब के समीप खेल रहा था, जहां पैर फिसलने से वह गहरे पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसे पानी से बाहर निकाल कर इलाज के लिए...

Chhapra News: बिहार में सारण जिला के दरियापुर थाना क्षेत्र में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जहां खेल के दौरान तालाब में डूब जाने से एक किशोर की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।



पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि बड़का बनिया गांव निवासी राजकिशोर राम का बारह वर्षीय पुत्र मंटन कुमार तालाब के समीप खेल रहा था, जहां पैर फिसलने से वह गहरे पानी में डूब गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसे पानी से बाहर निकाल कर इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।



घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।