छपरा में दर्दनाक हादसा, नदी में स्नान करने गए शख्स को यूं खींच ले गई मौत...परिजनों में मचा कोहराम

Edited By Swati Sharma, Updated: 23 Aug, 2025 06:45 PM
Saran News: बिहार में सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र में सरयू नदी में डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। वहीं, इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
पुलिस सूत्रों ने शनिवार को यहां बताया कि बड़का बैजू टोला गांव निवासी हरेंद्र सिंह (60) गौतम ऋषि मंदिर के समीप से गुजर रहे सरयू नदी में स्नान करने गया हुआ था। इस दौरान गहरे पानी में चले जाने से उसकी डूबकर मौत हो गई।
सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस इस मामले में मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।