Bapu Tower Internship: बापू टावर में इंटर्नशिप के लिए 317 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन

पटना:राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कार्यों किए, उन कार्यों को अध्ययन करने और उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से बापू टावर ने अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार इंटर्नशिप की शुरूआत की है।

बापू टावर में पूर्णकालिक इंटर्नशिप के लिए अब तक कुल 317 इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन जमा किए गए हैं। साक्षात्कार के आधार पर 06 प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जिसमें महात्मा गांधी से संबंधित विषयों के लिए 04, डिजाइन/विजुअल आर्ट्स/फाइन आर्ट्स के लिए 01 और पत्रकारिता/जन संचार के लिए 01 स्थान निर्धारित हैं।

इंटर्नशिप के लिए आए आवेदनों की बापू टावर की कमिटी स्क्रूटनी कर रही है। अगले सप्ताह तक स्क्रूटनी की प्रक्रिया पूरी होने हो जाएगी, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसकी जानकारी बापू टावर और भवन निर्माण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित होगी। साथ ही, अभ्यर्थियों को ई-मेल के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।

इंटर्नशिप पूर्णकालिक होगी और इसकी अवधि तीन माह की होगी। इंटर्नशिप की अवधि में आवश्यकता अनुसार विस्तार किया जा सकता है। इंटर्न को प्रतिमाह 15 हजार रुपये राशि दी जाएगी। चयनित इंटर्न को कार्यालय के द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्यों का निष्पादन यथा अध्ययन, सर्वे, गैलरी प्रबंधन, ऑउटरीच कार्यक्रम, शोध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स डिजाईन, टेक्स्ट डेवलपमेंट आदि कार्य करना होगा।

पटना स्थित बापू टावर संग्रहालय का उद्देश्य गांधीजी के जीवन, उनकी विचारधारा एवं संघर्षो को प्रदर्शित कर सत्य अहिंसा एवं सामाजिक समरसता के सिद्धांतों के प्रति आने वाली पीढ़ियों को जागरूक करने के साथ ही उनकी स्मृति और विरासत का प्रचार-प्रसार करना है। बापू टावर संग्रहालय को ऐसा केन्द्र बनाना है, जहां आगन्तुक गांधी जी के बताये गये सात सामाजिक पापकर्मों को आसानी से समझ सकें तथा बापू के जीवन-मूल्यों को आत्मसात कर सकें।