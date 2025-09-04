BPSC 71st Exam 2025: 13 सितंबर को होगी BPSC की 71वीं प्रारंभिक परीक्षा, 4.70 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल

BPSC 71st Exam 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आगामी 13 सितंबर को राज्यभर में आयोजित की जाएगी। आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने गुरुवार को बताया कि इस बार परीक्षा में कुल 1298 पदों के लिए 4,70,528...

शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी अपना प्रवेश- पत्र आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से 06 सितंबर से डाउनलोड कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र, समय, दिशा-निर्देश आदि सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध होंगी। गयाजी जिले में पितृपक्ष मेले के कारण वहां उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुये इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बनाये गये हैं। वहीं, पटना जिले में 70 केंद्र स्थापित किये गये हैं, जहां लगभग 50,000 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये उनके गृह जिले में ही परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। वहीं, महिला अभ्यर्थियों को उनके गृह जिला या पास के जिलों में परीक्षा केंद्र आवंटित किये गये हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर बायोमीट्रिक उपस्थिति और अंगूठे का निशान की जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश दिया जायेगा। इससे परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित की जायेगी।



आयोग के संयुक्त सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति को परीक्षा के 48 घंटे के भीतर दर्ज कराया जा सकता है। इसके लिये अभ्यर्थियों को साक्ष्य सहित आधिकारिक शपथ- पत्र के साथ आपत्ति दर्ज करनी होगी।