प्रेम-प्रसंग में युवती की हत्या! शादी की नीयत से पहले भगाकर ले गया 2 बच्चों का बाप, फिर 2 लाख नहीं मिले तो...

Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Aug, 2025 01:47 PM

a girl was murdered in a love affair

Rohtas Crime News: बिहार के रोहतास जिले से प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल,  दो महीने पहले दो बच्चों का पिता शादी की नीयत से युवती को भगाकर ले गया था और अब उसकी लाश लेकर घर लौटा। वहीं, मृतका के परिजनों ने आरोप...

Rohtas Crime News: बिहार के रोहतास जिले से प्रेम प्रसंग में युवती की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल,  दो महीने पहले दो बच्चों का पिता शादी की नीयत से युवती को भगाकर ले गया था और अब उसकी लाश लेकर घर लौटा। वहीं, मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रेमी ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के तिलौथू थाना क्षेत्र में महेशडीह गांव का है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि महेशडीह गांव की रहने वाली रूबी कुमारी को कोईडीही निवासी बजरंगी कुमार राम दो महीने पहले शादी की नीयत से भगा ले गया था। दोनों बजरंगी कुमार की बहन के घर रह रहे थे। उस समय परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। वहीं, दो महीने बाद बजरंगी कुमार राम उसका शव लेकर अपने गांव कोईडीही पहुंचा। इस घटना के बाद मृतका के परिजन बजरंगी के घर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी।

2 लाख रुपये की मांग कर था आरोपी
इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मृतका की मां मनोरमा देवी ने बताया कि रविवार की रात को फोन पर बेटी से बात हुई थी और अगली सुबह हम लोगों को पता चला कि हमारी बेटी की मौत हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि बजरंगी कुमार ने उनकी बेटी रूबी की हत्या की है। बजरंगी 2 लाख रुपये की मांग कर था। पैसे नहीं मिले तो उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बता दें कि बजरंगी पहले से शादीशुदा था और उसके दो बच्चे भी हैं। फिलहाल, पुलिस ने इस मामले में बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।


 

