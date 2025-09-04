VIDEO: सावधान- पास्ता खाने के बाद परिवार पर टूटा कहर, बाप-बेटे की हुई मौत तो 5 लोगों का चल रहा है इलाज

#BuxarNews #FoodPoisoning #PastaDeath #PunjabKesariBihar #HealthAlert #fastfoodserahesavdhan Buxar News: Buxar जिले के dahivar गांव में Pasta खाने के बाद एक ही परिवार के 7 लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। इलाज के दौरान pita और bête की मौत हो...

Buxar News: Buxar जिले के dahivar गांव में Pasta खाने के बाद एक ही परिवार के 7 लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। इलाज के दौरान pita और bête की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में बेहतर इलाज मिलता तो जान बचाई जा सकती थी।एसपी शुभम आर्य ने कहा कि यह फूड प्वाइजनिंग का मामला है और जांच के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और पूरे इलाके में इस घटना से आक्रोश है।