VIDEO: मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमिका से परेशान युवक! फेसबुक पर लगाया स्टेटस, पांच घंटे तक चला हाईवोल्टेज ड्रामा

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Sep, 2025 06:13 PM

#MobileTowerClimb #UpsetBoyfriend #GirlfriendTroubles #DramaticScene #RescueEfforts #MobileTowerIncident #YoungManClimbsTower प्यार में पागल एक युवक ने रोहतास जिले में ऐसा कदम उठा लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। दरअसल, प्रेमिका के दबाव...

रोहतास: प्यार में पागल एक युवक ने रोहतास जिले में ऐसा कदम उठा लिया, जिससे पूरे इलाके में अफरातफरी मच गई। दरअसल, प्रेमिका के दबाव और परिजनों की प्रताड़ना से परेशान युवक 180 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और कूदने की धमकी देने लगा। यह हाईवोल्टेज ड्रामा करीब पांच घंटे तक चला। घटना रोहतास जिले के इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के सुजानपुर गांव की है।  गांव के 25 वर्षीय प्रीतम ने टावर पर चढ़ते ही अपने फेसबुक अकाउंट पर स्टेटस डाला। इसके बाद देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों की भीड़ जुट गई... 

