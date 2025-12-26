Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • बिहार के इस जिले से 18 जनवरी को चलेगी 'भारत गौरव पर्यटक ट्रेन', इन तीर्थस्थलों के दर्शन करने का मिलेगा मौका, जानें डिटेल्स

बिहार के इस जिले से 18 जनवरी को चलेगी 'भारत गौरव पर्यटक ट्रेन', इन तीर्थस्थलों के दर्शन करने का मिलेगा मौका, जानें डिटेल्स

Edited By Harman, Updated: 26 Dec, 2025 02:54 PM

bharat gaurav tourism train will run from this district of bihar on january 18

समस्तीपुर: भारत सरकार के‘देखो अपना देश'और‘एक भारत श्रेष्ठ भारत'अभियान को साकार करने की दिशा में आईआरसीटीसी समस्तीपुर मंडल के बेतिया रेलवे स्टेशन से 18 जनवरी को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन करने जा रही है। इस ट्रेन को शुरू करने का उद्देश्य...

समस्तीपुर: भारत सरकार के‘देखो अपना देश'और‘एक भारत श्रेष्ठ भारत'अभियान को साकार करने की दिशा में आईआरसीटीसी समस्तीपुर मंडल के बेतिया रेलवे स्टेशन से 18 जनवरी को भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन करने जा रही है। इस ट्रेन को शुरू करने का उद्देश्य यात्रियों को देश के प्रमुख धार्मिक और तीर्थ स्थलों के दर्शन कराना है।

ट्रेन के एक डिब्बे में मंदिर की भी व्यवस्था

आईआरसीटीसी के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने शुक्रवार को इस संबंध में बताया कि यह ट्रेन विशेष रूप से तीर्थ यात्रियों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। इसके माध्यम से यात्रियों को दो ज्योतिर्लिंग समेत दक्षिण भारत के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों की यात्रा कराई जायेगी। ट्रेन की खास बात यह है कि इसके एक डिब्बे में मंदिर की भी व्यवस्था की गई है, जहां श्रद्धालु भजन- कीर्तन करते हुये अपनी यात्रा को आध्यात्मिक और यादगार बना सकेंगे। 

इन तीर्थस्थलों के दर्शन करने का मिलेगा मौका

क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि यह यात्रा विशेष रूप से बिहार और पूर्वी भारत के यात्रियों को दक्षिण भारत की आध्यात्मिक समृद्धि, सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक विरासत से रूबरू कराने का अवसर प्रदान करेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को तिरुपति बालाजी, पद्मावती मंदिर, रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग, मीनाक्षी मंदिर, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जगन्नाथ धाम और विवेकानंद रॉक मेमोरियल सहित कई प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराये जायेंगे। उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण तीर्थ यात्रा 14 रात और 15 दिनों की होगी, जिसमें यात्रियों की सुविधा, खानपान और ठहराव की समुचित व्यवस्था की जायेगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!