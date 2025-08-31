IPS मेस पटना में बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा को दी गई भावभीनी विदाई

Main Menu

पटना:पटना स्थित IPS मेस आज एक खास और भावुक पल का गवाह बना, जहां बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के सम्मान में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया।

पटना:पटना स्थित IPS मेस आज एक खास और भावुक पल का गवाह बना, जहां बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के सम्मान में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार समेत कई अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारीगण और पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

सेवाभाव और प्रशासनिक दक्षता की मिसाल

यह विदाई समारोह सिर्फ औपचारिकता भर नहीं था, बल्कि एक ऐसे सेवाभावी और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी को श्रद्धा और सम्मान अर्पित करने का अवसर था, जिन्होंने अपने कार्यकाल में प्रशासनिक दक्षता और निष्ठा की नई मिसाल पेश की। अमृत लाल मीणा ने बिहार प्रशासन में अपने नेतृत्व और पारदर्शी कार्यशैली से अलग पहचान बनाई।

पुलिस परिवार की शुभकामनाएं

बिहार पुलिस परिवार ने मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के उज्ज्वल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की मंगलकामनाएं कीं। समारोह के दौरान मौजूद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें सम्मानपूर्वक विदाई देते हुए कहा कि उनका योगदान बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था में लंबे समय तक याद किया जाएगा।

बिहार प्रशासन में यादगार कार्यकाल

मुख्य सचिव के रूप में उनके कार्यकाल को हमेशा कर्तव्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जनता-हितैषी निर्णयों के लिए याद किया जाएगा। IPS मेस पटना में आयोजित यह भव्य विदाई समारोह उनके व्यक्तित्व और सेवाभाव के प्रति सम्मान का प्रतीक रहा।

