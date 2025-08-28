Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सावधान! Bihar में Police ने पकड़ा फर्जी शादी कराने वाला गैंग, ऐसे लोगों को शिकार बना करते थे ठगी

सावधान! Bihar में Police ने पकड़ा फर्जी शादी कराने वाला गैंग, ऐसे लोगों को शिकार बना करते थे ठगी

Edited By Harman, Updated: 28 Aug, 2025 08:40 AM

police caught a gang involved in fake marriages in bihar

बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फर्जी शादी कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये गिरोह के महिला और पुरुष समेत कुल नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

Bihar News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मैनाटांड़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक फर्जी शादी कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुये गिरोह के महिला और पुरुष समेत कुल नौ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 

5 पुरुष और 4 महिलाएं गिरफ्तार

मिली जानकारी के अनुसार, यह कारर्वाई बुधवार को नरकटियागंज एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह के नेतृत्व में की गई। गिरफ्तार आरोपियों में मैनाटांड़ थाना के बौद्ध बरवा निवासी अली अहमद, लौरिया थाना के बहुअरी देवराज निवासी प्रमेश राम, शिकारपुर थाना के नंदपुर गांव निवासी राजा पांडेय, भंगहा थाना के चिउटंहा गांव निवासी नंदकिशोर राम और बगहा के मनोज साह के साथ चार महिलायें भी शामिल हैं। एसडीपीओ जय प्रकाश सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि बगहा और बेतिया क्षेत्र में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है, जो भोले- भाले पुरुषों, खासकर विधुरों को शादी का झांसा देकर मोटी रकम ऐंठता है। शादी के कुछ समय बाद दुल्हन घर से कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने मैनाटांड़ क्षेत्र में छापेमारी की, जिसके दौरान सभी आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। 

बोलेरो गाड़ी, 2 बाइक और 9 मोबाइल फोन जब्त

जांच में सामने आया है कि गिरोह में शामिल महिलायें पहले से शादीशुदा थीं और इनका उद्देश्य केवल ठगी करना था। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बोलेरो गाड़ी, दो बाइक और नौ मोबाइल फोन भी जब्त किये हैं। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!