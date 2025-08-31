घर में छिपे हुए थे अपराधी, पुलिस ने मारा छापा...स्मैक और हथियार के साथ 3 गिरफ्तार

Supaul News: बिहार में सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने शनिवार को स्मैक और हथियार के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने यहां बताया कि सूचना मिली थी कि सरहोचिया गांव के वार्ड संख्या-दो निवासी सुजीत कुमार के घर...

पुलिस अधीक्षक शरथ आर एस ने यहां बताया कि सूचना मिली थी कि सरहोचिया गांव के वार्ड संख्या-दो निवासी सुजीत कुमार के घर पर कुछ अपराधी छिपे हुए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने सुजीत कुमार के घर पर छापामारी। मौके से चार ग्राम स्मैक , डिजिटल तराजू ,दो देशी पिस्तौल बरामद किया गया।



पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मोके से सुजीत कुमार, धर्मेन्द्र कुमार और लक्ष्मण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

