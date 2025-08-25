Bihar Police की बड़ी कार्रवाई, AK-47 के साथ अवैध बालू खनन वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार

बिहार की राजधानी पटना के बाहरी इलाके बिहटा में रविवार को पुलिस ने एक छापेमारी के दौरान अवैध रेत खनन एवं जबरन वसूली में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया। इन व्यक्तियों को उनके पास से एक एके-47 राइफल एवं कारतूस जब्त होने के बाद गिरफ्तार किया गया।

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना के बाहरी इलाके बिहटा में रविवार को पुलिस ने एक छापेमारी के दौरान अवैध रेत खनन एवं जबरन वसूली में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार किया। इन व्यक्तियों को उनके पास से एक एके-47 राइफल एवं कारतूस जब्त होने के बाद गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अवैध बालू खनन वाले गिरोह के 4 अपराधी गिरफ्तार

अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्ति संजय सिंह गिरोह के सदस्य हैं और वे सोन नदी के पास अमनाबाद इलाके में अवैध रेत खनन और जबरन वसूली में शामिल थे। उन्होंने बताया कि आरोपियों का पीछा करते समय पांच पुलिसकर्मी भी घायल हो गए।

पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय के. शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, “एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम ने अमनाबाद इलाके में छापेमारी की। पुलिसकर्मियों को देखते ही संजय सिंह गिरोह के सदस्य नावों पर सवार होकर भागने लगे और पुलिस पर गोलीबारी भी की। पुलिसकर्मियों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए नियंत्रित गोलीबारी की। पुलिस ने भी एक नाव से उनका पीछा किया। चार आरोपियों को पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया… जबकि बाकी भाग गए। गोलीबारी में न तो किसी पुलिसकर्मी को और न ही किसी आरोपी को गोली लगी है।’’

AK-47 सहित कई हथियार बरामद

एसएसपी ने कहा कि हालांकि नाव से आरोपियों का पीछा करने के दौरान पांच पुलिसकर्मियों को मामूली चोट पहुंची है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों के कब्जे से एक एके-47 राइफल, .53 बोर की एक राइफल और 160 कारतूस जब्त किए हैं। एसएसपी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और पुलिस ने अन्य फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है।



