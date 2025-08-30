गया में Bihar Police और STF की बड़ी कामयाबी, कुख्यात महिला नक्सली गिरफ्तार

बिहार में अपराध मुक्त समाज की दिशा में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। गया पुलिस और बिहार STF की संयुक्त कार्रवाई में एक कुख्यात महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है।

गया: बिहार में अपराध मुक्त समाज की दिशा में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। गया पुलिस और बिहार STF की संयुक्त कार्रवाई में एक कुख्यात महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। यह महिला कई गंभीर मामलों में संलिप्त रही है और लंबे समय से फरार चल रही थी।

कैसे हुई गिरफ्तारी?

गया पुलिस और STF ने संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया। इस दौरान फरार चल रही महिला नक्सली की गतिविधियों पर नज़र रखी गई। सटीक इनपुट के आधार पर छापेमारी की गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

किन मामलों में थी संलिप्त?

गिरफ्तार महिला नक्सली पर कई गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल होने के आरोप हैं। वह लंबे समय से कानून की पकड़ से बच रही थी, लेकिन पुलिस की सघन कार्रवाई में आखिरकार दबोच ली गई। इस गिरफ्तारी से साफ है कि बिहार पुलिस और STF नक्सलियों और अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि अपराध मुक्त समाज बनाने का लक्ष्य लेकर इस तरह के अभियान और भी तेज़ी से जारी रहेंगे।

