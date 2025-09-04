Bihar Law and Order Update: 2 लाख से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी से मजबूत हुई बिहार की कानून व्यवस्था

बिहार पुलिस ने वर्ष 2025 के शुरुआती सात महीनों में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जनवरी से जुलाई 2025 तक पुलिस ने कुल 2,28,188 अपराधियों और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

पटना:बिहार पुलिस ने वर्ष 2025 के शुरुआती सात महीनों में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जनवरी से जुलाई 2025 तक पुलिस ने कुल 2,28,188 अपराधियों और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। वर्ष 2024 में कुल 3,35,704 गिरफ्तारियाँ हुई थीं यानी औसतन प्रति माह 27,975। जबकि 2025 में यह औसत बढ़कर 32,598 गिरफ्तारी प्रति माह हो गया है।

बड़ी कार्रवाई के आंकड़े

हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार – 8,823

चरमपंथी गिरफ्तार – 141

फिरौती के लिए अपहरण मामले में गिरफ्तार अपराधी – 28

अवैध हथियार बरामद – 2,625, जिसमें 38 नियमित हथियार और 16,301 गोलियां शामिल

बरामद बम – 66

डेटोनेटर बरामद – 114

विस्फोटक बरामदगी – 159 किलो

मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन – 36

नकद बरामदगी – ₹8.78 करोड़ (IC), ₹28.68 लाख (NC), साथ ही 7.428 किलो सोना और 251.02 किलो चांदी

नकली मुद्रा बरामद – ₹3,15,900 (IC), ₹17,000 (NC)

नशे के खिलाफ अभियान – 2.072 किलो हेरोइन और 56,840 किलो गांजा बरामद

जप्त वाहन – 14,704

अवैध शराब बरामदगी – 20,96,168 लीटर

इन आंकड़ों से साफ है कि बिहार पुलिस ने इस वर्ष संगठित अपराध, अवैध हथियार कारोबार, नकली मुद्रा और नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस की इन कार्रवाइयों ने न केवल अपराध पर लगाम लगाई है, बल्कि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया है।