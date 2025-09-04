Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bihar Law and Order Update: 2 लाख से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी से मजबूत हुई बिहार की कानून व्यवस्था

Bihar Law and Order Update: 2 लाख से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी से मजबूत हुई बिहार की कानून व्यवस्था

Edited By Ramanjot, Updated: 04 Sep, 2025 07:21 PM

bihar police achievements 2025

बिहार पुलिस ने वर्ष 2025 के शुरुआती सात महीनों में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जनवरी से जुलाई 2025 तक पुलिस ने कुल 2,28,188 अपराधियों और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

पटना:बिहार पुलिस ने वर्ष 2025 के शुरुआती सात महीनों में अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जनवरी से जुलाई 2025 तक पुलिस ने कुल 2,28,188 अपराधियों और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक है। वर्ष 2024 में कुल 3,35,704 गिरफ्तारियाँ हुई थीं यानी औसतन प्रति माह 27,975। जबकि 2025 में यह औसत बढ़कर 32,598 गिरफ्तारी प्रति माह हो गया है।

बड़ी कार्रवाई के आंकड़े

  • हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार – 8,823
  • चरमपंथी गिरफ्तार – 141
  • फिरौती के लिए अपहरण मामले में गिरफ्तार अपराधी – 28
  • अवैध हथियार बरामद – 2,625, जिसमें 38 नियमित हथियार और 16,301 गोलियां शामिल
  • बरामद बम – 66
  • डेटोनेटर बरामद – 114
  • विस्फोटक बरामदगी – 159 किलो
  • मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन – 36
  • नकद बरामदगी – ₹8.78 करोड़ (IC), ₹28.68 लाख (NC), साथ ही 7.428 किलो सोना और 251.02 किलो चांदी
  • नकली मुद्रा बरामद – ₹3,15,900 (IC), ₹17,000 (NC)
  • नशे के खिलाफ अभियान – 2.072 किलो हेरोइन और 56,840 किलो गांजा बरामद
  • जप्त वाहन – 14,704
  • अवैध शराब बरामदगी – 20,96,168 लीटर

इन आंकड़ों से साफ है कि बिहार पुलिस ने इस वर्ष संगठित अपराध, अवैध हथियार कारोबार, नकली मुद्रा और नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पुलिस की इन कार्रवाइयों ने न केवल अपराध पर लगाम लगाई है, बल्कि कानून व्यवस्था को और मजबूत किया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!