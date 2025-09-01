बिहार में वांछित अपराधी कर्नाटक से गिरफ्तार, 1 लाख रुपए का था इनामी...नक्सली संगठनों से भी जुड़ा हुआ था मनोज सदा

Patna News: बिहार पुलिस ने कर्नाटक के रायचूर जिले से एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। इसमें कहा गया है कि कर्नाटक पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में बिहार पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने 29...

Patna News: बिहार पुलिस ने कर्नाटक के रायचूर जिले से एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई।



इसमें कहा गया है कि कर्नाटक पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में बिहार पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) ने 29 अगस्त को एक लाख रुपये के इनामी अपराधी मनोज सदा को गिरफ्तार किया। सदा बिहार के खगड़िया, सहरसा और दरभंगा जिलों में हत्या, अपहरण और आग्नेयास्त्र रखने जैसे कई मामलों में वांछित था। वह पहले कुछ नक्सली संगठनों से भी जुड़ा था।



एसटीएफ द्वारा एक बयान में कहा गया कि रायचूर की एक अदालत में पेशी के बाद उसे सोमवार को बिहार लाया गया। इसमें कहा गया कि पुलिस उसे सोमवार को खगड़िया की एक अदालत में पेश करेगी और आगे की पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत की मांग करेगी।