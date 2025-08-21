Bihar Weather Update: 20 जिलों में भारी बारिश और Thunderstorm का अलर्ट

बिहार में मानसून (Monsoon 2025 Bihar) ने रफ्तार पकड़ ली है। खासकर दक्षिण और मध्य बिहार (South & Central Bihar) में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है।

Bihar Weather Update: बिहार में मानसून (Monsoon 2025 Bihar) ने रफ्तार पकड़ ली है। खासकर दक्षिण और मध्य बिहार (South & Central Bihar) में बारिश का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज गुरुवार को राजधानी पटना, नालंदा, गया समेत कई जिलों में भारी बारिश (Heavy Rainfall Alert) की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग (IMD Patna) का कहना है कि 21 अगस्त को दिनभर दक्षिण बिहार में बारिश और वज्रपात (Lightning Alert) की स्थिति बनी रहेगी, जबकि उत्तर बिहार (North Bihar Weather) में फिलहाल मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।

IMD ने जारी किया येलो अलर्ट (Yellow Alert Bihar)

मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के 20 जिलों में येलो अलर्ट (Yellow Alert Bihar) जारी किया है। 21 अगस्त सुबह 8:30 बजे से 22 अगस्त सुबह 8:30 बजे तक इन इलाकों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (Strong Winds) और बिजली गिरने (Lightning Strike) की संभावना जताई गई है।

अलर्ट वाले जिले

पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, नवादा, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर और बांका। इन जिलों में अगले 24 घंटे तक Heavy Rainfall और Thunderstorm का असर देखने को मिल सकता है।

उत्तर बिहार में राहत (North Bihar Weather Update)

उत्तर बिहार (North Bihar) के जिलों में आज मौसम सामान्य रहने की संभावना है। सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण तथा गोपालगंज में फिलहाल कोई चेतावनी (No Weather Warning) जारी नहीं की गई है।

मौसम विभाग की अपील (Weather Safety Advisory)

IMD ने लोगों से अपील की है कि बिजली गिरने (Lightning Alert Bihar) और Thunderstorm के दौरान घरों से बाहर निकलने से बचें। खुले मैदान, पेड़ों या ऊंची जगहों पर खड़े न रहें। सावधानी बरतना ही सुरक्षित रहेगा।