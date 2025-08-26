बिहार में बाढ़ से बिगड़े हालात: सात जिलों के आठ लाख लोग प्रभावित, 600 से ज्यादा गांव जलमग्न

बिहार में 24 अगस्त से जारी Heavy Rainfall in Bihar ने हालात गंभीर बना दिए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के सात जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार अब तक लगभग 8 लाख लोग Flood Affected in Bihar हुए हैं।

पटना:बिहार में 24 अगस्त से जारी Heavy Rainfall in Bihar ने हालात गंभीर बना दिए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण राज्य के सात जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आधिकारिक बयान के अनुसार अब तक लगभग 8 लाख लोग Flood Affected in Bihar हुए हैं।

सात जिलों में बाढ़ से तबाही

बाढ़ से सबसे ज्यादा असर Katihar Flood Update में देखा जा रहा है, जहां अकेले 456 गांवों के 5.43 लाख लोग प्रभावित हैं। इसके अलावा भागलपुर, खगड़िया, लखीसराय, भोजपुर, वैशाली और मधेपुरा में नदियों और नालों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश ने स्थिति और भी गंभीर बना दी है।

600 से ज्यादा गांवों में बाढ़ का पानी

आपदा प्रबंधन विभाग (Disaster Management Bihar) के अनुसार, अब तक 600 से ज्यादा Villages Flooded in Bihar हो चुके हैं। गंगा, कोसी और पुनपुन नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं।

राहत-बचाव कार्य जारी

स्थिति से निपटने के लिए NDRF Teams in Bihar Flood और SDRF Teams in Bihar Flood की कुल 27 टीमें प्रभावित इलाकों में तैनात की गई हैं। प्रशासन ने संबंधित जिलों को अलर्ट पर रखा है और जरूरत पड़ने पर और अधिक Relief Camps and Community Kitchens स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं।